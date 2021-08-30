На Донбассе погиб военный, один раненный

Раненого военного эвакуировали. Фото: ООС

Вечером, 30 августа, российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранения. Об этом сообщает оперативно-тактические группировки Север.

Раненого военного срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

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Украинские военные огнем прекратили враждебные обстрелы.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ за украинской стороны Общего центра контроля и координации.

29 августа вооруженные формирования России девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военных ВСУ получили ранения. Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 120-мм калибра, станковых и ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Целились неподалеку Золотого-4, Золотого-3, Причепиловки, Попасной, Крымского Луганской области, а также Широкино Донецкой области.