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четверг, 12 сентября 2019 22:43

На Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии

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На Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии
На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий. Фото: 032.ua

В зоне боевых действий на Донбассе в четверг, 12 сентября, погиб нацгвардеец.

Военный лишился жизни во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"При выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения, несовместимые с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части", - говорится в сообщении.

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С начала суток 12 сентября боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Оккупанты использовали запрещенные 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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Дата
12
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