На Донбассе погиб украинский военный

Под обстрелом погиб украинец. Фото: "Цензор"

На Донбами погиб украинский военный. Еще один получил ранения.

Оккупанты с начала суток 5 раз нарушал режим прекращения огня, сообщили в штабе операции объединенных сил.

Обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 2 обстрела.

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"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили в штабе ООС.

Россияне разбомбили жилой дом на Донбассе. 21 декабря российские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.