На Донбассе погиб украинский военный

Боевики 5 раз обстреляли украинских военных. Фото: УНИАН

На Донбассе с начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Оккупанты использовали против украинских военных ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки" Восток "противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Талаковка, по направлению населенного пункта Пикуза - из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное, по направлению населенного пункта Азов - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новогригорьевка, из района населенного пункта Староласпа - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Золотое-5 ", - говорится в сообщении.

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Вследствии обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Российские террористы опубликовали видеозапись атаки на грузовой автомобиль украинской армии. Вблизи Новоселовка Вторая 4 июня оккупанты обстреляли автомобиль ГАЗ-66 ВСУ, который возил продукты питания для бойцов.