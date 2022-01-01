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суббота, 01 января 2022 09:41

На Донбассе погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный
Оккупанты ранили воина Вооруженных сил. Фото: vchasnoua

31 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В частности, в Донецкой области неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.

Вблизи Авдеевки русские наемники били из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный – он получил ранение, несовместимое с жизнью.

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1 января в направлении Водяного боевики стреляли из противотанковых гранатометов, в направлении Широкино из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.

29 декабря вооруженные формирования России четырежды нарушили режим прекращения огня. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

В результате российско-украинской войны на Донбассе погибли 152 ребенка. Еще более 73 тыс. детей испытали психологическое насилие.

73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

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