На Донбассе погиб украинский военный

Оккупированные россиянами части Донбасса / ВВС

За минувшие сутки в результате вражеских действий один военный получил ранение и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное. Другой военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Российские вооруженные силы продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб "Операции объединенных сил".

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За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. Одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Новолуганского кафиры вели огонь из стрелкового оружия. Возле Песков враг стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. У Золотого-4 и Майского противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлопиля русские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Украинские войска открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 утра, 17 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

В Брюсселе 15 декабря президент Владимир Зеленский обсудил с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы урегулирования на Донбассе.