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понедельник, 19 августа 2019 08:45

На Донбассе погиб боец ​​Нацгвардии, еще 3 ранены

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На Донбассе погиб боец ​​Нацгвардии, еще 3 ранены
18 августа 1 военнослужащий погиб и 3 получили ранения. Фото: Эспрессо. ТВ.

18 августа на Донбассе погиб военнослужащий. Трое ранены.

Трагедия произошла, около 18:00 из-за неправильного обращения с оружием и нарушение правил безопасности, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести", - сказано в сообщении.

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Жизни раненых ничего не угрожает.

Оперативники проводят следственные действия на месте происшествия.

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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Дата
19
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