На Донбассе погиб 28-летний боевик Евгений Широков "Белый".
Он был родом из Нижней Крынки Донецкой области и служил в батальоне "Восток". Об этом написал блогер Анатолий Штирлиц в Facebook.
Боевик погиб 26-27 февраля, однако обстоятельства его смерти неизвестны.
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Российские оккупанты заблокировали работу контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Гнутово", "Золотое" в Луганской и КПВВ "Майорское" и "Марьинка" в Донецкой области.
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