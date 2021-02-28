На Донбассе погиб боевик с батальона "Восток". Фото: myrotvorets

На Донбассе погиб 28-летний боевик Евгений Широков "Белый".

Он был родом из Нижней Крынки Донецкой области и служил в батальоне "Восток". Об этом написал блогер Анатолий Штирлиц в Facebook.

Боевик погиб 26-27 февраля, однако обстоятельства его смерти неизвестны.

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Российские оккупанты заблокировали работу контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Гнутово", "Золотое" в Луганской и КПВВ "Майорское" и "Марьинка" в Донецкой области.