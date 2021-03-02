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вторник, 02 марта 2021 14:47

На Донбассе погиб 19-летний военный

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На Донбассе погиб 19-летний военный
На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний Андрей Мирча с Полтавщины. Фото: kolo.news

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе погиб 19-летний Андрей Мирча, боец ​​72-й ОМБР им. Черных Запорожцев. Родом из Степановки Семеновского района Полтавщины.

Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Полтавщины Эдуард Бородай, передает "Коло".

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Трагедия произошла 28 февраля. Родителям сообщили о смерти сына 1 марта. 18 марта бойцу исполнилось бы 20 лет. Андрей был старшим из 5 детей в семье.

Похоронят бойца 3 или 4 февраля в родном селе.

Во время обстрела вблизи Пищевик на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко. Родом из Херсона. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского Военно-морских сил ВС Украины.

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