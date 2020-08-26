На Донбассе подорвались военные: появились новые подробности

На Донбассе во время осмотра местности двое бойцов подорвались на противопехотной мине. Фото: pixabay.com

25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на дистанционно установленной противопехотной мине подорвались 2 украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook.

"В результате взрыва они получили осколочные ранения и находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

На Донбассе во время осмотра местности 2 бойцов подорвались на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. Вражескую мину установили дистанционным способом. Такие провокации противник использует в Донецкой и Луганской областях.

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13 августа в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от несовместимых с жизнью ранений, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве, погиб Сергей Похович. У него остались отец и 2 детей, которые служат в ВСУ.