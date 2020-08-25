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вторник, 25 августа 2020 16:47

На Донбассе подорвались двое военнослужащих

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На Донбассе подорвались двое военнослужащих
Бойцов госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Фото: pexels.com

В зоне проведения операции Объединенных сил подорвались двое военных. Бойцов госпитализировали и оказали квалифицированную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"25 августа во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

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13 августа в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой обл. от ранений, несовместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве погиб Сергей Похович. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

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