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воскресенье, 29 августа 2021 22:05

На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ

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На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ
Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 29 августа, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сепаратисты открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку от Широкино, из минометов 120-го калибра, рядом с Золотым-4 - противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Также, сепаратисты открывали огонь вблизи населенного пункта Причепиловка из подствольных гранатометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается как тяжелое, другого как удовлетворительное.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.

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Дата
29
августа

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