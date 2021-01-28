На Донбассе обострение. За сутки больше 10 обстрелов украинских позиций

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Богдановка враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье - еще и из подствольного гранатомета, сообщили в штабе ООС.

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Неподалеку Зайцевого оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а у Луганского - со станковой противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки. В Донецкой области зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. В Луганской области зафиксировано 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.