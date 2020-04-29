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среда, 29 апреля 2020 07:42

На Донбассе обострение. Боевики 17 раз обстреляли передовую. Убили воина ВСУ

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На Донбассе обострение. Боевики 17 раз обстреляли передовую. Убили воина ВСУ
Украинские военнослужащие за прошлые сутки ранили не менее 2 российских оккупантов Фото: 30 ОМБР

Вооруженные формирования РФ 28 апреля нарушили договоренности о прекращении огня. Они обстреляли украинские позиции 17 раз.

В районе ответственности группировки "Восток" враг вел огонь неподалеку Каменки, Опытного, Павлополя, Старогнатовки, сообщили в штабе ООС.

В зоне ответственности группировки "Север" были обстрелы вблизи Крымского, Хутора Свободного, Попасной, Орехового, Новолуганского, Новотошковского Зайцевого, Богдановки-Петровского. Касательно обстрелов последней, то наши защитники в ответ огонь не открывали, ведь это зона роведения и мы, в отличие от врага, придерживаемся режима тишины.

К сожалению, в результате обстрелов Украина потеряла одного защитника.

Украинские военнослужащие за прошлые сутки ранили не менее 2 российских оккупантов.

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Ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой.

28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение несовместимое с жизнью, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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