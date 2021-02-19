На Донбассе не утихают обстрелы

Воины ВСУ контролируют обстановку в районе проведения операции Объединенных сил. И при необходимости открывают огонь по боевикам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку Шумов. Вблизи Южного из крупнокалиберных пулеметов, а у Майорская - из стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 19 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение о Донбасса.