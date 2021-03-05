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пятница, 05 марта 2021 07:59

На Донбассе не утихают обстрелы. В ход идет запрещено вооружение

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На Донбассе не утихают обстрелы. В ход идет запрещено вооружение
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Рядом с Водяным, что недалеко от Донецка, противник бил в направлении позиций украинских защитников со 120 мм миномет. С минометов этого же калибра оккупанты обстреляли наши позиции неподалеку Водяного, что на Приазовье, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов, около Песков из крупнокалиберных пулеметов, у Павлополя - с ручного противотанкового гранатомета. На этом же направлении было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, враждебный беспилотник был вовремя подавлен.

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Недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливали позиции наших воинов.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - рассказали в штабе.

По состоянию на 7:00 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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Дата
05
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