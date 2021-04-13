На Донбассе насчитали почти 300 минных полей

Украина готовится к разминированию Донбасса. Фото: РБК

Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на востоке Украины 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м.

К началу разминирования идет процесс выявления опасных участков. Этим занимаются три специальные группы HALO Trust, общая численность - 12 человек. Их задача - выехать в населенный пункт и собрать его историю, связанную с боевыми действиями, в программе "На самом деле: мир" телеканала "Дом" сообщила координатор по информированию о минной опасности, помощница по операциям HALO Trust Ася Болотова.

Организация проводит гуманитарное разминирование на подконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей с 2015 года. Сейчас там работают 450 сотрудников организации, из которых непосредственно к разминированию привлечены 400.

В команде деминеров работают как мужчины, так и женщины. Дополнительного образования для этой профессии не требуется, всему необходимому их учат на тренинге, который длится пять недель.

Эта спецгруппа обнаруживает заминированную территорию, определяет примерную ее площадь, отмечает специфику возможных взрывоопасных предметов - противотанковые мины, противопехотные мины, растяжки и т.д.

"Этого времени достаточно для того, чтобы человек научился тому, как необходимо заниматься поиском взрывоопасных предметов... Это буквально только три дня лекций, остальные - это практика. И по окончанию тренинга человек сдает экзамен. Если она не наберет определенного количества баллов - его знаний недостаточно, и в поле выпустить мы ее не сможем. Это, прежде всего, безопасность", - отметила Болотова.

"Проявляя минные поля, мы их маркируем. И в это время мы уже обнаружили 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м", - заявила координатор.

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На Донбассе боевики минируют гражданский сектор Зайцевого запрещенными минами ПОМ-2. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.