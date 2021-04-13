На Донбассе насчитали почти 300 минных полей

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3240
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 792
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 315
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1044
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2754
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2628
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2043
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
5
5
10
6
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы
Видео
Все видео
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Автор фейка о "распятом в Славянске мальчике" дала интервью
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Главари ДНР контактировали с Москвой в день катастрофы MH17 - расследование
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Оккупанты забросали украинцев минами. Есть раненый
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2754
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 756
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 738
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 05:32

На Донбассе насчитали почти 300 минных полей

  Комментировать
На Донбассе насчитали почти 300 минных полей
Украина готовится к разминированию Донбасса. Фото: РБК

Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на востоке Украины 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м.

К началу разминирования идет процесс выявления опасных участков. Этим занимаются три специальные группы HALO Trust, общая численность - 12 человек. Их задача - выехать в населенный пункт и собрать его историю, связанную с боевыми действиями, в программе "На самом деле: мир" телеканала "Дом" сообщила координатор по информированию о минной опасности, помощница по операциям HALO Trust Ася Болотова.

Организация проводит гуманитарное разминирование на подконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей с 2015 года. Сейчас там работают 450 сотрудников организации, из которых непосредственно к разминированию привлечены 400.

В команде деминеров работают как мужчины, так и женщины. Дополнительного образования для этой профессии не требуется, всему необходимому их учат на тренинге, который длится пять недель.

Эта спецгруппа обнаруживает заминированную территорию, определяет примерную ее площадь, отмечает специфику возможных взрывоопасных предметов - противотанковые мины, противопехотные мины, растяжки и т.д.

"Этого времени достаточно для того, чтобы человек научился тому, как необходимо заниматься поиском взрывоопасных предметов... Это буквально только три дня лекций, остальные - это практика. И по окончанию тренинга человек сдает экзамен. Если она не наберет определенного количества баллов - его знаний недостаточно, и в поле выпустить мы ее не сможем. Это, прежде всего, безопасность", - отметила Болотова.

"Проявляя минные поля, мы их маркируем. И в это время мы уже обнаружили 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м", - заявила координатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты провоцируют или запугивают нас - Гармаш

На Донбассе боевики минируют гражданский сектор Зайцевого запрещенными минами ПОМ-2. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе насчитали почти 300 минных полей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 24273
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 13392
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11574
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10377
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 4419
Донбасс
Праздновал День космонавтики. Боевик ЛНР выстрелил себе в голову
Праздновал День космонавтики. Боевик ЛНР выстрелил себе в голову Просмотров: 198
Боевики минируют гражданский сектор на Донбассе
Боевики минируют гражданский сектор на Донбассе Просмотров: 207
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
6
 Просмотров: 2106
Показали засаду сепаратистов возле Шумов
Показали засаду сепаратистов возле Шумов Просмотров: 927
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 10871
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть