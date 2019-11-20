На Донбассе начнут демонтаж фортификационных сооружений

Демонтировать укрепления будут до 6 декабря. Фото: cdn2.goloskarpat.info

21 ноября начнут демонтировать фортификационные сооружения возле Богдановки и Петровского на Донбассе.

Демонтаж продлится до 6 декабря, сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Завтра, 21 ноября с 12:00 начинается демонтаж (фортификационных - Gazeta.ua) сооружений, который продлится до 12:00 6 декабря", - сказал Агеев.

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По его словам, каждое утро в процессе выполнения демонтажа будут проводить техническое обследование на наличие взрывоопасных предметов в районах вокруг фортификационных сооружений и объектов, которые подлежат уничтожению или демонтажу.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.