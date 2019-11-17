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Что происходит на местах разведения сил на Донбассе

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Что происходит на местах разведения сил на Донбассе
На Донбассе продолжается разведение сил. Фото: Обозреватель

В Штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Также продолжается покраска металлоконструкции путепровода. Кроме того, в районе разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений, сообщил пресс-центр ООС.

Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей. На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара.

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В штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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