На Донбассе началось "хлебное перемирие"

21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня.
Впервые предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе принимать "дисциплинарные меры" и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы, обнародованном на сайте ОБСЕ.
20 июля информационные ресурсы контролируемых Россией "Л/ДНР" распространили заявления главарей "народных милиций", которые отметили, что донесли всем подразделениям боевиков нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия.
Кроме того, согласно договоренностей, которые были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, стороны должны публично заявить о прекращении огня.
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Напомним, в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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