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вторник, 28 июля 2020 17:46

На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
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Боевики не пускают людей домой, те вынуждены жить на автобусной остановке
Фото: Facebook/Константин Реуцкий
Боевики не пускают людей домой, те вынуждены жить на автобусной остановке
Боевики не пускают людей домой, те вынуждены жить на автобусной остановке
Боевики не пускают людей домой, те вынуждены жить на автобусной остановке
Боевики не пускают людей домой, те вынуждены жить на автобусной остановке

На автобусной остановке у КПВВ "Новотроицкое" уже несколько недель живут люди, которых боевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

Причину отказа оккупанты не объясняют. Всего у КПВВ остаются 9 граждан, среди них — пожилые люди и больные.

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"Ночуют в палатке ГСЧС, едят то, что привозят гуманитарные организации", — написал Реуцкий.

Ранее стало известно, что боевики так называемой ДНР обнародовали новый график работы КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения — он будет работать два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

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