На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой

Фото: Facebook/Константин Реуцкий

На автобусной остановке у КПВВ "Новотроицкое" уже несколько недель живут люди, которых боевики не пропускают на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом сообщил директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

Причину отказа оккупанты не объясняют. Всего у КПВВ остаются 9 граждан, среди них — пожилые люди и больные.

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"Ночуют в палатке ГСЧС, едят то, что привозят гуманитарные организации", — написал Реуцкий.

Ранее стало известно, что боевики так называемой ДНР обнародовали новый график работы КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения — он будет работать два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.