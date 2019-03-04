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понедельник, 04 марта 2019 23:52

На Донбассе ликвидировали террористку

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Террористы Л/ДНР понесли потери в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Любовь Коробка с позывным "Лютик" ликвидирована 3 марта в районе Горловки, сообщает в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Убитая была родом из Константиновки и по информации в сети значилась фельдшером в 3-й ОМСБр.

 

В базу "Миротворца" убитая внесена как боевик незаконного вооруженного формирования. Проходила по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" за октябрь 2014.

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В понедельник, 4 марта, в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

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