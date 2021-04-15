На Донбассе из-за взрыва пострадала 14-летний ребенок

В городе Покровск Донецкой области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.
"Было установлено, что во время сжигания людьми листвы во дворе трехэтажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета", - сообщается на сайте областного управления ДСНС.
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В результате пострадал подросток 2006 года рождения, которого госпитализировали в больницу. Разрушений в результате детонации нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек". Именно этим снарядом оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей в Донбассе.
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