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четверг, 15 апреля 2021 10:47

На Донбассе из-за взрыва пострадала 14-летний ребенок

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На Донбассе из-за взрыва пострадала 14-летний ребенок
Через неизвестный взрыв пострадал ребенок. Фото: pixabay.com

В городе Покровск Донецкой области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок.

"Было установлено, что во время сжигания людьми листвы во дворе трехэтажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета", - сообщается на сайте областного управления ДСНС.

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В результате пострадал подросток 2006 года рождения, которого госпитализировали в больницу. Разрушений в результате детонации нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек". Именно этим снарядом оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей в Донбассе.

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