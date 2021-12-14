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На Донбассе более 800 раз срывали "тишину" – ОБСЕ

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На Донбассе более 800 раз срывали &quot;тишину&quot; – ОБСЕ
Миссия ОБСЕ на выходных насчитала на Донбассе более 800 нарушений перемирия. Фото: УНИАН

В минувшие выходные, 10-12 декабря, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 810 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 13 декабря.

"В период с вечера 10 до вечера 12 декабря в Донецкой области Миссия зафиксировала 211 нарушений режима прекращения огня, в том числе 30 взрывов. Три взрыва в воздухе, один разрыв боеприпаса и 29 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

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Большинство нарушений в Донецкой области произошло в районах Широкино, Южное, Железное. Там фиксировали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области ситуация была наиболее опасной. Там за выходные зафиксировали 599 нарушений режима прекращения огня, в том числе 107 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло около участка разведения в районе населенного пункта Золотое. Там фиксировали взрывы, взрывы АГС, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Попасной гремели минометы.

12 декабря в районе ООС украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму, вызванную пластиковой миной. Она запрещена международными конвенциями. Раненый – 49-летний лейтенант. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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