На Донбассе более 100 нарушений "режима тишины" за сутки - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе.
Всего было 118 нарушений за сутки, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области зафиксировано 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.
Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
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Напомним, в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.
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