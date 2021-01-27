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среда, 27 января 2021 03:44

На Донбассе более 100 нарушений "режима тишины" за сутки - ОБСЕ

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На Донбассе более 100 нарушений &quot;режима тишины&quot; за сутки - ОБСЕ
В ОБСЕ подсчитали количество обстрелов на Донбассе. Фото: 24 канал

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе.

Всего было 118 нарушений за сутки, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области зафиксировано 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.

Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Напомним, в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.

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