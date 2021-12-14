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вторник, 14 декабря 2021 14:40

На Донбассе боевиков тренируют приводить подразделения в боевую готовность - разведка

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На Донбассе боевиков тренируют приводить подразделения в боевую готовность - разведка
Оккупанты начали проводить военные учения. Фото: Reuters

Российское командование пытается повысить готовность боевиков на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками", - говорится в сообщении.

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С 6 по 10 декабря оккупанты провели учения по приведению в высшие степени боевой готовности мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений. Их выводили в определенные районы сосредоточения и разворачивали пункты управления.

13 декабря со стороны российских оккупантов на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. Потерь и раненых среди украинских военнослужащих нет. В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Дата
14
декабря

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