На Донбассе боевики не пропустили патрули ОБСЕ

Боевики не пропустили представителей ОБСЕ. Фото: ukrnews

На Донбассе боевики не пропустили и задержали патрули ОБСЕ возле Золотого и Станицы Луганской.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря. Патрули Миссии направлялись из подконтрольных правительству районов. Об этом говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине №48/2021.

Запрет доступа произошел в 09:55 ориентировочно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого, где члены вооруженных формирований РФ мотивировали это "соображениями безопасности для СММ".

"В 10:02 еще один патруль Миссии, следовавший через блокпост вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской, задержали на 2 часа 16 минут. Члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием предварительного уведомления", - говорится в отчете.

Кроме этого, ранее утром, в 09:07, на блокпосте у южного края участка разведения в районе Золотого боевики российских вооруженных формирований отказали еще одному патрулю Миссии в доступе на участок разведения, мотивировав это "соображениями безопасности для СММ". Этот патруль должен был способствовать вышеупомянутому патрулю Миссии в пересечении к неподконтрольным правительству районам.

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"Во всех случаях о своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19", - сообщили в Миссии.

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков и военную технику. В частности, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь".