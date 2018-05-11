На Донбассе боевики начали применять самодельные гибридные снаряды

Автор: Twitter Necro Mancer Боевики в Донбассе начали использовать новое оружие

В сети показали фото нового самодельного оружия боевиков незаконных вооруженных формирований в Донецкой области. Соответствующие снимки опубликованы на странице блогера Necro Mancer в Twitter.

"Пока на площади Ленина Захарченко вешал лапшу на уши возле макетов, возле Новолуганского приземлились реальные достижения инженерной мысли Т1 из серии "на кого Аллах пошлет", - говорится в подписи к фото.

Сообщается, что самодельное оружие представляет собой гибрид "Града" и "Смерча", то есть реактивный двигатель боевики взяли от первого, а боевую часть - от второго.

Автор: Twitter Necro Mancer Боевики в Донбассе начали использовать новое оружие

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"Где сейчас обиделось пару миллионов китайцев", "Есть инфа, что одна при старте рванула, о последствиях неизвестно ...", "Я бы близко не подходил, пока не обезвредят. А то и дистанционно такую ​​дуру следовало бы взорвать. Взрыватель целый, видать ракета не под тем углом упала", - пишут в комментариях.

На границу с Украиной Россия перебрасывает новые подразделения армии. Боевикам ЛДНР Кремль поставляет высокоточное оружие.