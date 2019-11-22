На блокпосту задержали наемника ЛНР

В 2014 году мужчина присоединился к ЛНР. Фото: YouTube

На одном из блокпостов в Луганской обл. сотрудники полиции при проверке документов обнаружили 48-летнего жителя г. Ровеньки, который в 2014 году стал наемником ЛНР.

Мужчина приехал на подконтрольную украинской власти территорию для замены паспорта, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Он сообщил, что действительно в апреля 2014 года вошел в состав незаконного вооруженного группировки. С карабином какое-то время патрулировал пгт. Ясиновский и Ровеньки.

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Сейчас мужчина сотрудничает со следствием.

На Луганщине во время несения службы на блокпосту очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала подозрительного гражданина. Задержанный оказался причастным к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками, передает штаб ООС.