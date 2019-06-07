"Мы не снимали шестую серию "Чернобыля", просто делали свою работу" - показали яркие учения Военно-морских сил

Фото: пресс-служба морской пехоты ВМС ВСУ

Во время плановых занятий по боевой подготовке Военно-Морские Силы ВСУ занимались ведением радиационной, химической и бактериологической разведки (РХБ).

"Если вы уже видели 5-серийный фильм HBO "Чернобыль", то мы вам покажем ведения РХБ разведки: тактико-специальное занятие с отрядом РХБ защиты Центра оперативного (боевого) обеспечения ВМС.

Мы не пытались снять шестую серию сериала об одной из самых страшных катастроф в истории человечества, мы просто выполняли свою работу", - сообщили в пресс-службе.

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Военные также проводили специальную обработку техники после выполнения задания и разворачивали пост РХБ наблюдения.

Украинские десантники участвуют в ежегодных учениях SABER GUARDIAN-2019, которые проходят на военной базе НАТО в Румынии. К тренировкам привлечены представители Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Германии, Польши, Румынии и США. Представителями Украины стали десантники 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.