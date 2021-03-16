"Мы - не русские". Арестович сравнил Донбасс с Чечней

Арестович заявил, что Украина не будет применять силу, чтобы вернуть Донбасс. Фото: apostrophe.ua

Навязывать Украине полномасштабную войну Россия не будет. Такие действия не дают шансов на военную победу полезен для агрессора результат. Кроме того, Украина также не будет применять силу, чтобы отвоевать регион.

Это заявил в эфире канала "Дом" спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает "Лига".

Он считает, что российские угрозы близкого начала масштабной военной операции на территории Украины, звучащие с 2014 года - не более, чем информационное давление на людей по обе стороны линии разграничения.

Однако, в России, по мнению Арестовича, "нажать на нас военным путем не получится". И если военное решение удастся навязать Украине, "мы ответим так, что мало не покажется".

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Он напомнил, что последнее крупное наступление гибридная армия РФ сделала под Марьинка в июне 2015 года - и "оно крайне печально для них закончилось".

"Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан - мы не русские. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - сказал внештатный советник главы Офиса президента.

План по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, который анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не будет отличаться от Минска. Такое мнение Gazeta.ua выразил Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.