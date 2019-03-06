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среда, 06 марта 2019 12:41

Муженко рассказал об угрозе вторжения РФ перед выборами

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Муженко рассказал об угрозе вторжения РФ перед выборами
Украина имеет ресурсы, чтобы отразить российскую атаку. Фото: ТСН

Главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко на встрече с военными атташе рассказал когда ждать полномасштабного вторжения Российской армии.

По его словам Россия будет прибегать к различным диверсий, чтобы поставить на пост президента Украины выгодного ей кандидата, пишет ТСН.

"Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем возможности проведения отдельных актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу. нами принимаются соответствующие меры по недопущению подобных сценариев одновременно мы рассчитываем на профессионализм отечественных спецслужб, Нацполиции, а также на патриотизм и бдительность наших граждан ", - сказал Муженко.

Он говорит, что военные угрозы сохраняются на севере, востоке и юге.

"Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения", - подчеркнул он.

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Также главнокомандующий подчеркнул, что в ВСУ вводят меры, направленные на повышение подготовки личного состава. По словам Муженко это единственная возможность отразить нашествие русских.

"Главным достижением ВСУ за эти военные годы является высокий уровень доверия общества к армии среди всех государственных институтов. Только единство армии и народа является залогом победы над оккупантом", - резюмировал Муженко.

Вооруженные силы Украины начали закупать экипировку, спецодежду и обувь, которые ранее либо не поставлялись, либо обеспечивали за счет международной помощи.

Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) ВСУ.

Армия получила специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, утепленные бахилы.

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06
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