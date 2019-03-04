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понедельник, 04 марта 2019 20:25

Показали новую экипировку, которую закупили ВСУ

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Вооруженные силы Украины начали закупать экипировку, спецодежду и обувь, которые ранее либо не поставлялись, либо обеспечивали за счет международной помощи.

Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) ВСУ.

Армия получила специальные и маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, индивидуальные транспортные сумки, утепленные бахилы.

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Закупили тактические перчатки, флисовые кофты и устойчивы к воздействию воды кожухи с трехслойной импортной мембраной.


Украинские военные уничтожили новейшей российский танк Т-72Б3 "призрак". Об этом украинской контрразведке сообщила Светлана Дубина - террористка с ОРДЛО, которая показалась Украины

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Дата
04
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