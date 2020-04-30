Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде. Фото: dn.dsns.gov.ua

Житель села Никольское Славянского района Донетчины нашел на собственном огороде 25 минометных мин.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Диспетчер Службы спасения получил сообщение от жителя Никольского о том, что тот обнаружил на огороде предметы, внешне похожие на взрывоопасные.

Пиротехники, выехавшие на место происшествия, подтвердили, что это 25 минометных мин калибра 82 мм. Взрывоопасные предметы изъяли для дальнейшего обезвреживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская четверка" договорилась о скорейшем прекращении боевых действий на Донбассе

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой ни в коем случае не прикасаться к обнаруженным взрывоопасным предметам и сразу же сообщать об опасных находках по номерам "101" или "102".

Работники прокуратуры Донецкой области совместно с Нацполицией и СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили на территории бывшего детского оздоровительного центра тайник с боеприпасами.