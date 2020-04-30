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четверг, 30 апреля 2020 18:29

Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде

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Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде
Мужчина обнаружил смертельную находку на собственном огороде. Фото: dn.dsns.gov.ua

Житель села Никольское Славянского района Донетчины нашел на собственном огороде 25 минометных мин.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Диспетчер Службы спасения получил сообщение от жителя Никольского о том, что тот обнаружил на огороде предметы, внешне похожие на взрывоопасные.

Пиротехники, выехавшие на место происшествия, подтвердили, что это 25 минометных мин калибра 82 мм. Взрывоопасные предметы изъяли для дальнейшего обезвреживания.

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Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой ни в коем случае не прикасаться к обнаруженным взрывоопасным предметам и сразу же сообщать об опасных находках по номерам "101" или "102".

Работники прокуратуры Донецкой области совместно с Нацполицией и СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили на территории бывшего детского оздоровительного центра тайник с боеприпасами.

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Дата
30
апреля

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