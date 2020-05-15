Москва возмутилась из-за позиции Украины по Донбассу

 
Ексклюзивы
1/5
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 198
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1764
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1224
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 846
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 135
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1530
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1008
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2097
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5850
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 459
Фото
Все фото
3
5
4
16
3
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
Танки, гаубицы и &quot;Гвоздики&quot;: показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
Составил компанию Захарченко: на Донбассе ликвидировали пророссийского боевика
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
На Донбассе ликвидировали российского наемника – фото
Видео
Все видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
В День памяти Зеленский напомнил о воинах, которые сегодня защищают Украину
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2097
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3276
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 774
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4113
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1926
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 мая 2020
Просмотров: 270
Карасі на ріллі
У мене є двоє братів, з якими ми колись жили в межах прямої видимості: хата їхніх батьків стояла скраю над шляхом, не дуже далеко од нашої, й коли ...
пятница, 15 мая 2020 09:26

Москва возмутилась из-за позиции Украины по Донбассу

  Комментировать
Москва возмутилась из-за позиции Украины по Донбассу
Москва обвинила Киев в нежелании сотрудничать с боевиками. Фото: pixabay.com

Россия обвинила Украину в попытке срыва видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как пишет российский "Интерфакс", об этом после заседания заявил журналистам полпред Кремля на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, видеоконференция ТКГ оказалась на грани срыва из-за того, что "в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска".

По мнению политика, обстановка на заседаниях подгрупп обострилась из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировал открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса" – они "активно пытаются выдавливать представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине

Грызлов обвинил действующую украинскую власть в том, что она встает на "опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", – отметил Грызлов.

Он также сообщил, что РФ предложила внести в Протокол ТКГ по Донбассу обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Украинская делегация от этого предложения отказалась.

Выборы – после закрытия границы. ОРДЛО – без статуса в Конституции. О чем было первое заседание ТКГ в обновленной делегации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Москва возмутилась из-за позиции Украины по Донбассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Немецкий ученый разгадал секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибло 139 человек

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 24489
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 22050
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 18423
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 17325
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 14895
Донбасс
Американский посол прокомментировал возможность снятия санкций с России
Американский посол прокомментировал возможность снятия санкций с России Просмотров: 45
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 Просмотров: 981
Показали фото второго десантника, погибшего во время учений
Показали фото второго десантника, погибшего во время учений Просмотров: 711
Украинские защитники на Донбассе уничтожили одного и ранили 5 оккупантов
Украинские защитники на Донбассе уничтожили одного и ранили 5 оккупантов Просмотров: 81
Выборы - после закрытия границы. ОРДЛО - без статуса в Конституции. О чем было первое заседание ТКГ в обновленной делегации
Выборы - после закрытия границы. ОРДЛО - без статуса в Конституции. О чем было первое заседание ТКГ в обновленной делегации Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
3
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
1
Киев хочет открыть метро – Кличко обратился к правительству
1
Трудовым мигрантам выезд из страны ограничивать не будут. Но есть условия - Шмыгаль
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
Голосов: 7630
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua