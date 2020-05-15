Москва возмутилась из-за позиции Украины по Донбассу

Москва обвинила Киев в нежелании сотрудничать с боевиками. Фото: pixabay.com

Россия обвинила Украину в попытке срыва видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как пишет российский "Интерфакс", об этом после заседания заявил журналистам полпред Кремля на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, видеоконференция ТКГ оказалась на грани срыва из-за того, что "в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска".

По мнению политика, обстановка на заседаниях подгрупп обострилась из-за нового состава украинских представителей, ряд которых "продемонстрировал открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса" – они "активно пытаются выдавливать представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и Контактной группы".

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Грызлов обвинил действующую украинскую власть в том, что она встает на "опасный путь своих предшественников".

"Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны", – отметил Грызлов.

Он также сообщил, что РФ предложила внести в Протокол ТКГ по Донбассу обязательство Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Украинская делегация от этого предложения отказалась.

Выборы – после закрытия границы. ОРДЛО – без статуса в Конституции. О чем было первое заседание ТКГ в обновленной делегации.