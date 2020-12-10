Москва напрашивается на усиление санкций - Гармаш

Россия не собирается сохранять свое лицо. Фото: BBC.com

Украина позволит России выйти из войны и сохранить лицо, но Москва этого не хочет.

Об этом заявил украинский журналист и представитель в Трехсторонней контактной группе по Донбассе Сергей Гармаш, пишет "Обозреватель".

"Украина демонстрирует готовность к компромиссам, которые позволяют Москве выйти из конфликта, сохранив лицо перед внутренней аудиторией, а нам - восстановить суверенитет на Донбассе и прекратить войну. Но вместо этого Москва создает возможность говорить об усилении санкций против нее, восстанавливает против себя и западные столицы, и наивно стремившегося к продуктивному диалогу молодого украинского президента ", - уточнил Гармаш.

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Украина выполнила все требования, взятые на себя на прошлогоднем саммите "нормандской четверки", и выполнила их.

Списки на обмен подавали 4 раза. Россия - ни одного. Согласовали разминированию на 19 участках и 4 участка для разведения сил.

"Россия заблокировала эти процессы, привязав их к выполнению ее политических требований. Мы готовы были на имплементацию "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса, но российская делегация заблокировала этот процесс в том числе", - отметил он.

Команда президента Владимира Зеленского будет балансировать, но не сдвинет вопрос окончания войны на Донбассе. "Я не вижу ни в формате "Минского процесса", ни в формате "Нормандского процесса", ни тем более в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик .