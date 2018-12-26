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среда, 26 декабря 2018 14:56

Москва может атаковать Украину во время новогодних праздников - аналитики из США

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Москва может атаковать Украину во время новогодних праздников - аналитики из США
Фото: из открытых источников

Вооруженные силы РФ перебросили 10 военных самолетов на территорию оккупированного Крыма. Украинская военно-морской флот дал понять, что готов дать отпор, если Москва снова попытается помешать Украине использовать ключевые порты у Крыма.

На фоне риторики сторон аналитики заявляют, что Москва полна решимости усилить контроль над водами вокруг Крымского полуострова, сообщает Newsweek.

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"Россияне стремятся к полному господству над Керченским проливом и Азовским морем, а украинцы не хотят уступать контроль над своими территориальными водами или свободой прохода через пролив, ведь это их право. Поэтому вероятность эскалации высока", - сказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, отвечающее за Россию, Украину и Евразию.

"Я волнуюсь, что украинский военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать свои права перед гораздо большим российским Черноморским флотом. Поэтому, если бы я давал совет Украины, я бы не стал делать еще один проход через пролив", - продолжил Карпентер.

По словам экспертов, в Западной Европе и Соединенных Штатах люди чувствуют себя комфортно на выходных, и вероятность того, что Россия воспользуется отвлекающим фактором для нападений на соседнюю Украину, увеличивается.

"Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает на это внимания. Она вторглась в Афганистан во время рождественского сезона 1979-го и напала на Грузию во время августовских каникул", - заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

Несмотря на то, что после недавнего захвата украинских судов в Керченском проливе международное сообщество обвинило Россию в агрессии и призвал Москву соблюдать международное право, эксперты считают, что праздничные дни в сочетании с недавней отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса могут создать идеальный сценарий для наступления России.

Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018-го передал в украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.

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26
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