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среда, 26 декабря 2018 13:23

ВСУ получили 2500 единиц украинского вооружения
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Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018-го передал в украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения. Сообщает пресс-служба предприятия.

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Как отмечается, среди переданного вооружения - высокоточные ракетные комплексы "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер", ракетный комплекс "Вильха", новейшая крылатая ракета "Нептун" высокоточные 152-мм снаряды "Цветник" и другие.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, размещенные с нарушением линий отвода, согласованных Минскими договоренностями.

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