Морпехи ликвидировали руководителя разведки террористов

Ликвидировали террориста Евгения Новикова. Фото: Facebook

Украинские бойцы ликвидировали командира разведки 5 омсбр "Оплот" 1 Армейского корпуса террористов Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Об удачной операции сообщается в Facebook 137 отдельного батальона морской пехоты.

"При странных обстоятельствах погиб начальник разведки сепаратистов. Работаем дальше", - говорится в сообщении.

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О смерти Новикова также написали террористы в своих группах.

3 июля на Донбассе ликвидировали очередного наёмника российско-оккупационных войск Ходжиакбара Шарипова по прозвищу "Узбек" из российского Томска. Был известен участием в фотоконкурсе боевиков. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".