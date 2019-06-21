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пятница, 21 июня 2019 22:48

"Могу покрасить ларек" - Коломойский ответил Зеленскому относительно помощи Донбассу

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&quot;Могу покрасить ларек&quot; - Коломойский ответил Зеленскому относительно помощи Донбассу
Коломойский заявил, что не говорил с Зеленским о финансировании восстановления Донбасса. Фото: Dsnews.ua

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имел никаких переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом Коломойский рассказал в беседе с журналистом "Украинской правды".

"Вчера же Зеленский заявил, что" Коломойский об этом еще не знает ". Я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тыс. фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отметил олигарх.

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Коломойский также подчеркнуд, что не встречался с Зеленским после его инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме бизнес-сообщества, что встретился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским. По словам президента, олигархи готовы поддерживать гуманитарные и социальные программы.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Зеленский на форуме.

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