"Могу покрасить ларек" - Коломойский ответил Зеленскому относительно помощи Донбассу

Коломойский заявил, что не говорил с Зеленским о финансировании восстановления Донбасса. Фото: Dsnews.ua

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имел никаких переговоров с президентом Владимиром Зеленским относительно возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом Коломойский рассказал в беседе с журналистом "Украинской правды".

"Вчера же Зеленский заявил, что" Коломойский об этом еще не знает ". Я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тыс. фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отметил олигарх.

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Коломойский также подчеркнуд, что не встречался с Зеленским после его инаугурации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на форуме бизнес-сообщества, что встретился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским. По словам президента, олигархи готовы поддерживать гуманитарные и социальные программы. "Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Зеленский на форуме.