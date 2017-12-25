"Мир научился обходиться без войны. Но некоторые страны ведут себя как гопота "- доброволец АТО

Дарья ЗУБЕНКО, 30 лет. Родом из Чернигова. Окончила Киевский политехнический институт.

"Лучше всего себя чувствовала, когда была работа. Работала с ранеными и переставала чувствовать страх. Во время затишья училась разбирать и собирать автомат, писала дневник", - говорит 30-летняя Дарья Зубенко.

Парамедичка рассказала Gazeta.ua о буднях на передовой. Бросила аспирантуру Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и поехала добровольцем на фронт.

"Поехали в Бахмут на первую ротацию. Я дежурила на кухне и помогала в больнице. Затем было Первомайское. На позиции "Улитка" стабилизировали раненых бойцов и вывозили их в госпиталь в Красноармейск. Там я пробыла 3 недели.

В "Аратте" дежурила на передовых позициях, вывозила раненых. Когда не работала парамедиком, то делала все то, что и другие бойцы - стояла на посту, немного стреляла.

На "Улитке" не видела настоящей войны. С высокой крыши наблюдала, как летают над Песками трассеры. В Широкино уже другое. Когда пяталась от обстрелов в подвале, а вокруг снаряды рвались, думала, что от меня останется.

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Мечтаю, чтобы закончилась война. Правда не представляю когда и как это будет. Многих людей интересует только собственная зарплата. Не понимают и не хотят принимать изменений. Никак не поймут, что только сами ответственны за свою жизнь. Считают, что придет Путин или Янукович и всем будет хорошо. Готовы сделать президентом Савченко.

Человечество уже доросло до того, чтобы не разрешать конфликты войной. Но есть люди, которые ведут себя как гопота. Я сильнее, потому заберу телефон у этого интеллигентного очкарика. И очкарик вынужден идти на курсы самообороны, чтобы в следующий раз дать в рыло. И я сейчас не об отдельных людях, а о целях страны ", - рассказала Дарья Зубенко.

Парамедичка до сих пор чувствует вину, не спасла боевого товарища Виктора Степановича. Осколок попал в шею.