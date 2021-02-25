Минский формат должен содержать больше жестких действий - Кравчук

Кравчук заявил, что Украина не будет выходить из переговоров в Минске. Фото: Liga.net

Украина не будет выходить из переговоров в Минском формате.

Но нужно сделать этот процесс более эффективным, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью Deutche Welle.

Минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и устраивает обстрелы.

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"Мы говорим о том, чтобы минский переговорный процесс был дополнен более жесткими, более системными, более активными действиями. Например, мы хотим вести переговоры. Та сторона хочет, и мы хотим - значит, ведем переговоры. Если они не хотят вести переговоры, а стреляют и убивают, мы отвечаем тем же. Мы не можем наблюдать, как нас убивают, и называть это "провокациями". Это не провокации. Это реальные военные действия, которые приводят к гибели наших людей", - сказал Кравчук.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил альтернативу Минскому формату переговоров по урегулированию на Донбассе. К переговорам могут привлечь страны Европы.