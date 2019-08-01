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четверг, 01 августа 2019 18:00

Минобороны просит больше денег

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Минобороны просит больше денег
В Минобороны планируют увеличить расходы на денежное обеспечение военнослужащих. Фото: Униан

Минобороны будет просить на следующий год вдвое биильший бюджет.

"По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102 , млрд грн. На следующий год мы пригласили вдвое большую сумму – 218,7 млрд грн", - говорит начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Униан.

Увеличение бюджета является лишь предложением, поскольку окончательную цифру сформируют на заседании СНБО.

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Из суммы, которую хочет получить Минобороны - это 218 млрд грн 55% будут составлять расходы на содержание персонала, 23% - вооружение и военную технику, 5% - инфраструктуру, а на 17% - эксплуатационные расходы.

Салахов добавил, что в планах Минобороны поднять уровень денежного обеспечения для военнослужащих.

Чтобы перевооружить все украинское войско необходимо 25 млрд. Гривен. На сегодня есть только половина этой суммы.

Министерство обороны Украины учитывает реальные возможности экономики страны и тот финансовый ресурс, который будет предоставлять правительство, говорит представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Андрей Мясников.

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