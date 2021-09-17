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пятница, 17 сентября 2021 15:57

Минобороны прекратило "боевые выплаты" воинам, которые защищают страну на Донбассе

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Минобороны прекратило &quot;боевые выплаты&quot; воинам, которые защищают страну на Донбассе
Офис омбудсмена заявил о нарушении конституционных прав военных ВСУ, в связи с задолженностью "боевых выплат" и других видов денежной помощи. Фото: УНИАН

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получает многочисленные обращения военных и членов их семей по задолженности "боевых выплат" и других видов денежной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"На сегодня (17 сентября. - Gazeta.ua) задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 миллиард 465 миллионов 8 гривен. В частности 1 миллиард 271 миллион гривен - это задолженность по выплате денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Денисова направила запрос первому вице-премьер-министру, министру экономики Алексей Любченко относительно рассмотрения этого вопроса на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Одним из самых больших изменений в бюджет является выделение дополнительных 4,09 млрд грн в Вооруженные силы Украины. При этом расходы на закупку вооружения и строительство, приобретение жилья военнослужащим уменьшаются.

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