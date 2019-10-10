Министр обороны рассказал, когда в армию купят Javelin

Министр обороны Украины пообещал сделать оборонные закупки более открытыми. Фото: Новинарня

До конца года Украина закупит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина"

"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году - это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", - сказал Загороднюк.

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Он добавил, что программа закупок будет более открытой, чем в предыдущие годы.

"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - добавил министр.

Главный приоритет Вооруженных сил Украины на 2020 год - развитие зенитных ракетных войск. В Генштабе определили, что нужно на 2020 год выделить 218,7 млрд грн на армию, говорит главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.