Министр обороны рассказал, когда в армию купят Javelin

До конца года Украина закупит противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина"
"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году - это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", - сказал Загороднюк.
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Он добавил, что программа закупок будет более открытой, чем в предыдущие годы.
"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - добавил министр.
Главный приоритет Вооруженных сил Украины на 2020 год - развитие зенитных ракетных войск.
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