Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 населенных пунктов при разведении войск

Загороднюк подчеркнул, что сейчас речь идет о разведении только в двух участках — в Золотом и Петровском. Фото: из открытых источников

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016-го.

"Мы сейчас не говорим вообще о других участка. Мы говорим только о Петровском и Золотом", - ответил Загороднюк на часе вопросов к правительству, сообщает "Украинская правда".

Загороднюка просили прокомментировать информацию о возможной потере 30 населенных пунктов в случае разведения сил и средств. Но министр это проигнорировал, отметив, что вопрос о других участках будет решаться в будущем, а сейчас "вообще этот вопрос не комментируем".

Добавил, что сейчас разведение даже в Петровском и Золотом невозможно, потому что боевики не соблюдают договоренности о 7-дневном прекращении обстрелов.

Ранее в видеообращении, обнародованном в Facebook, пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег, что с уходом Объединенных сил на позиции 3-летней давности,- украинские войска теряют 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот.

До конца года Украина закупит противотанковые ракетные комплексы Javelin.