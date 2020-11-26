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четверг, 26 ноября 2020 07:34

Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации

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Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Подразделения Объединенных сил полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили договоренности о перемирии.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе.

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"Выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

24 ноября, в районе Авдеевки Донецкой области снайпер оккупантов с РФ убил украинского военного Вячеслава Минкина. Он - старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады.

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26
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