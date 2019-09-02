Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ

Фото снайпера порадовало украинцов. Фото: сообщество "Повернись живим"

Пользователи соцсетей поражены фотографией снайпера Сил специальных операций ВСУ.

Смешное фото, на котором воин лежит с винтовкой, а из-под его берцов видны белые носки с единорогом, опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

2200 лайков, сотни комментариев и репост собрала публикация за один час.

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"Милость этого фото зашкаливает. Ничего необычного: просто строгий снайпер-спецназовец, который безжалостно уничтожает врага, носит носки с цветным единорогом. На снимке ниже военный испытывает свою винтовку UAR10 перед выходом на передовую. От того, насколько хорошо будет работать оружие, зависит успех его работы "- такую подпись опубликовали под фото.

Пользователи пишут много слов поддержки и благодарности.

"Мимимишний снайпер", "Хвала Единорогу!", "Совсем дети. Храни вас Господь и Матерь Божая!", "Работай по-стахановски, снайпер, плодотворного дня и плодотворной ночи, доброго здоровья тебе и долгих лет жизни!", "Оберег-единорог! Безопасность превыше всего, мирного неба над головой" - пишут пользователи сети под фото.

В школе снайперов 169-го учебного центра "Десна" собрались лучшие снайперы Сил специальных операций, Сухопутных войск, десантников и морской пехоты чтобы побороться за звание лучшей снайперской пары. Такие соревнования проходят здесь уже в третий раз.