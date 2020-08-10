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Местные выборы-2020: "Слуги народа" настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса

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Местные выборы-2020: &quot;Слуги народа&quot; настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса
"Слуги народа" выступают за проведение выборов на Донбассе. Фото: Сегодня

Областная организация партии "Слуга народа" в Донецкой области настаивает на безотлагательном проведении местных выборов в отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сторон.

"Центральная избирательная комиссия учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения. Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы единодушно выступаем за проведение местных выборов на всей подконтрольной Украины территории региона", говорится в заявлении политсилы в Facebook.

Донецкая военно-гражданская администрация и вся команда президента в регионе провели ряд консультаций с командованием ООС о создании безопасных условий для проведения голосования в прифронтовых районах.

В то же время в партийной облорганизации добавили, что понимают: "Самое главное - жизни людей".

Поэтому она "будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения безотлагательно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности".

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Ранее ЦИК заявила, что проведение выборов депутатов невозможно в отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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