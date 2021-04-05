Меркель, Макрон и Зеленский без Путина обсудят ситуацию на Донбассе - СМИ

Разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина. Фото: Reuters

На этой неделе планируется разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Основной темой обсуждения в трехстороннем формате станет обострение ситуации на Донбассе, сообщает ZN со ссылкой на собственные источники.

"Пока нет ясности о дате и времени разговора. Эскалация боевых действий на востоке увеличивает шансы, что он состоится на этой неделе", - говорится в сообщении.

Разговор должен был состояться сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, но из-за проблем с согласованием времени был перенесен.

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского. Путин заявил, что Украина должна выполнять все достигнутые договоренности, в которые входит "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском".